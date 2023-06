Pasgeboren Jutta zorgt voor driedubbel vrouwelijk viergeslacht

Hier ga je Pommelien Thijs uit ‘Knokke Off’ achterna: dankzij deze zeven adresjes kun je hele dag feesten

Wie de populaire serie ‘Knokke Off’ bekijkt, ziet dat er heel wat gedanst en gefeest wordt. Ook in het echte leven kan je in Knokke-Heist terecht voor een hele dag en nacht plezier. Van een aperitief ‘s middags op het strand tot een feestje tot diep in de nacht. Wij zetten 7 tips op een rij.