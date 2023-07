Paroles Paroles opent als eerste horecazaak in het SKY District: “Je komt hier ogen te kort”

De val van ‘de koningin van Oostende’: extravagan­te bordeeluit­baat­ster voor rechter wegens drugshan­del

Ze werd in de jaren tachtig en negentig zo rijk dat zelfs Paul Jambers een reportage maakte over haar extravagante kledij. Angelique H. (61) - de zelfverklaarde ‘koningin van Oostende’ - verdiende een fortuin als prostituee en uitbaatster van meerdere bordelen. Maar een kunstgalerij, een dubieus tweedehandswinkeltje en een drugsverslaving later blijft daar niets meer van over. De Brugse strafrechter leek haar een tweede kans te willen geven, tot ze haar eigen ruiten ingooide.