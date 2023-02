Parket onderzoekt schietpartij in Oostende

De feiten speelden zich af in een appartementsgebouw in het centrum van Oostende. De hulpdiensten kwamen in de loop van de vroege ochtend ter plaatse richting Toekomststraat. Wat er precies gebeurde, is dus niet duidelijk. Wel staat vast dat het gaan om een schietpartij waarbij volgens onze informatie één gewonde viel - een man. Zijn precieze toestand is vooralsnog onduidelijk, maar hij zou wel nog aanspreekbaar geweest zijn.