Overvaller zwaait met mes in Standaard Boekhandel en dwingt winkelbediende kassa en kluis te legen

Oostende Proper Strand Lopers lanceren kaartspel rond zwerfvuil aan zee

12 augustus Proper Strand Lopers heeft een kwartet uitgebracht met de meest voorkomende voorwerpen of afvalstoffen die ze aantreffen op het strand tijdens hun vele opruimacties. Bedoeling is niet enkel om kinderen op deze manier te sensibiliseren, maar ook om mensen op termijn aan te zetten om bepaalde afvalstoffen bij Proper Strand Lopers binnen te brengen. “Naast opruimen en sensibiliseren, zijn we steeds meer bezig met het hergebruik van de materialen. Via de kaarten kunnen we mensen warm maken om bepaalde materialen in te zamelen”, zegt Tim Corbisier.