Overlijden van taverne-uitbater Danny (55) blijft voorlopig mysterie: “Waarom lag mijn broer boven, maar niet in zijn bed?”

Werd de uitbater van taverne Ding Dong in Oostende vermoord? Op die vraag proberen speurders nog steeds een antwoord te vinden. Maandag vond een autopsie plaats op het lichaam van de horecaman, maar voor zijn familie blijft het gissen naar een doodsoorzaak. “Het enige wat we weten is dat mijn broer op de eerste verdieping lag”, zegt de zus van Danny Vanhaeren (55).

Danny baatte al een vijftiental jaar taverne Ding Dong uit op de Oostendse Groentemarkt. Al opende hij tegenwoordig minder vaak dan vroeger. Afgelopen week bleef de deur echter opvallend genoeg elke dag dicht. “Maar de lichten brandden wel en de muziek speelde”, vertelt een buurtbewoner. “Normaal zagen we hem elke dag wel even naar de supermarkt verderop wandelen. Maar sinds dinsdag had niemand hem nog gezien.” De buurtbewoners werden ongerust en verwittigden de politie. Die ging kijken en trof het lichaam van Danny op de eerste verdieping, boven de taverne, aan.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De deur van de taverne werd met een houten plaat dicht gemaakt. © TLG

De zaak werd onmiddellijk als een verdacht overlijden beschouwd. De brandweer maakte de opengebroken deur van de taverne dicht met een houten plaat en het lichaam van de uitbater werd in beslag genomen. Een wetsdokter werd aangesteld om de oorzaak van zijn dood te onderzoeken. Omdat er vrijdag nog veel onduidelijkheid heerste, werd ook een onderzoeksrechter gevorderd. “De zaak zit momenteel in onderzoek”, meldde het parket zondag. “We proberen de precieze doodsoorzaak na te gaan. Maar meer kunnen we daar nog niet over kwijt.”

Veel vragen

Ook voor de familie van Danny bleef het een weekend lang afwachten. Zij bleven na de dood van de Oostendse horecaman met heel veel vragen achter. “Het is allemaal heel verdacht”, zegt zijn zus Marina. “Danny lag boven de taverne. Maar niet in het bed dat hij daar heeft staan. Dat alleen al vinden we vreemd.” Marina had de afgelopen maanden minder contact met haar broer. Die had het moeilijk nadat zijn huwelijk op de klippen was gelopen. “Maar hij zou geen vlieg kwaad doen. Hij hield van zijn taverne en deed niets liever dan onder de mensen zijn. Ik zou niet weten wie hem iets zou willen aandoen? We zullen nu moeten afwachten wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn.”

Maandag werd alvast een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Danny, al kon het parket nog niet kwijt wat de resultaten daarvan waren. Ook de nabestaanden van de Oostendse horecaman werden maandagavond nog niet op de hoogte gebracht. “Het blijft een groot raadsel wat er met Danny gebeurd is", klinkt het. “We hebben al een paar slechte dagen achter de rug en hopen dan ook snel meer nieuws te hebben.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.