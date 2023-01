Oudere man kritiek na valpartij in centrum van Oostende: “Op de beelden is hij nog op zijn fiets te zien”

Regio Relatiepro­ble­men, een verslaving of moeilijkhe­den met de kinderen? Nu kan je gratis terecht in Welzijnslo­ket van Brugse rechtbank

Een advocaat en een medewerker van het CAW werken voortaan samen in het Brugse gerechtsgebouw om kwetsbare mensen te helpen met hun problemen. In het nieuwe Welzijnsloket worden niet alleen juridische vragen beantwoord, je kan er ook terecht met persoonlijke problemen. En dat advies is gratis. “Vaak is de drempel om hulp te zoeken immers nog te hoog”, klinkt het.

