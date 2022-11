Oud-schepen Staf Cattoor en voormalig voorzitter van Willen is Kunnen is overleden

Oud-schepen Staf Cattoor is op 75-jarige leeftijd overleden. Cattoor startte als gemeenteraadslid in 1983 en maakte in die functie meer dan 11 jaar deel uit van de Gemeenteraad. Hij was van 1997 tot 2001 schepen voor stad Oostende. Daarna was hij nog gemeenteraadslid van 2016 tot 2019 voor N-VA. Cattoor was daarnaast ook actief in het Oostendse verenigingsleven. Hij begon in 1958 als trommelaar bij Willen is Kunnen, in 1965 werd hij tamboer-majoor en voortrekker van de drumband tot in 1984. Vanaf 1985 en tot begin 2020 was hij voorzitter.