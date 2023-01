Oud- burgemeester Julien Goekint (93) overleden

Ereburgemeester Julien Goekint werd geboren op 8 oktober 1929. Hij was lange tijd actief als ondernemer in de drukkerij die zijn vader had opgericht in Bredene. Op initiatief van Julien Goekint verhuisde het bedrijf naar Oostende en groeide uit tot de grootste drukkerij van de streek. Hij was ook politiek actief bij de CVP en werd in 1980 na vier jaar als schepen burgemeester. Hij volgde Jan Piers op. “Ik heb destijds niet echt zelf gekozen voor de politiek", blikte Goekint op zijn 80ste verjaardag terug. “Ik was 47 jaar en leidde toen al enkele jaren mijn bedrijf Goekint Graphics, dat uit zijn voegen barstte. Mijn voorganger Jan Piers heeft mij vier keer uitgenodigd op zijn kabinet om mij te overtuigen in de politiek te gaan. Ik ben uiteindelijk toch door de knieën gegaan, Zonder te denken dat ik mijn leven in de kortste keren op een andere manier zou invullen”, vertelde Goekint toen.