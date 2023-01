Oud-burgemeester Julien Goekint (93) overleden: “Hij kwam over als een strenge man, maar hij was de gedroomde opa”

OostendeEreburgemeester van Stad Oostende, Julien Goekint, is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij drukte een grote stempel op de stad aan zee tijdens de 17 jaar dat hij burgemeester was. Stad Oostende opent dan ook een digitaal rouwregister. “Een week geleden bleek dat de kanker waar hij enkele jaren geleden al tegen gevochten had, uitgezaaid was. Het is heel snel gegaan", aldus zijn kleinzoon Quinten Goekint.

Ereburgemeester Julien Goekint werd geboren op 8 oktober 1929. Hij was lange tijd actief als ondernemer in de drukkerij die zijn vader had opgericht in Bredene. Op initiatief van Julien Goekint verhuisde het bedrijf naar Oostende en groeide uit tot de grootste drukkerij van de streek. Hij was ook politiek actief bij de CVP en werd in 1980 na vier jaar als schepen burgemeester. Hij volgde Jan Piers op. “Ik heb destijds niet echt zelf gekozen voor de politiek", blikte Goekint op zijn 80ste verjaardag terug. “Ik was 47 jaar en leidde toen al enkele jaren mijn bedrijf Goekint Graphics, dat uit zijn voegen barstte. Mijn voorganger Jan Piers heeft mij vier keer uitgenodigd op zijn kabinet om mij te overtuigen in de politiek te gaan. Ik ben uiteindelijk toch door de knieën gegaan, zonder te denken dat ik mijn leven in de kortste keren op een andere manier zou invullen”, vertelde Goekint toen.

Julien Goekint bleef uiteindelijk 17 jaar burgemeester van 7 november 1980 tot 7 mei 1997. Hij heeft in die periode heel wat gerealiseerd voor de stad. Zelf gaf hij de haven van Oostende altijd op als een van zijn grootste verwezenlijkingen. “Er heerste toen een teneur om geen geld meer te stoppen in de haven. Ik mag zeggen dat ik dat omgedraaid heb. Ik was stichtend voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven”, zei de oud-politicus daarover. Goekint lag ook aan de basis van vele huidige projecten, zoals het Kursaal en ook de luchthaven van Oostende groeiden verder uit in zijn bestuursperiode. In 1997 nam hij ontslag als burgemeester en werd opgevolgd door Jean Vandecasteele.

Familieman

Voor Quinten Goekint, die zelf ook een tijdlang politiek actief was en een actief is als ondernemer, was zijn grootvader altijd een groot voorbeeld. “Ik ben van jongs af aan veel bij mijn grootouders geweest. Ik herinner me nog goed hoe ik op vrijdagmiddag van de ene receptie naar de andere met hem mee ging. Hij is op pensioen gegaan toen ik 9 jaar was. Hij had 20 kleinkinderen en ik ben één van de oudste waardoor ik hem heel vaak gezien heb. Eenmaal hij op pensioen was wilde hij de tijd inhalen die hij niet met zijn eigen kinderen gehad heeft. Hij was dan ook een echte familieman. Hij kwam over als een strenge man, maar hij was de gedroomde opa. Hij heeft me altijd ondersteund met een kritische blik en kritische vragen, maar zonder zich op te dringen of te moeien”, vertelt Quinten.

Eind vorig jaar vierden Julien Goekint en zijn echtgenote Georgette Sleuyter nog hun 70-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar kreeg acht kinderen, twintig kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen. “Mijn grootouders zijn pas een jaar geleden verhuisd naar een serviceflat. Twee weken geleden is hij opgenomen in het ziekenhuis omdat hij zich niet goed voelde. Een week geleden bleek dat de kanker waar hij enkele jaren geleden al tegen gevochten had, uitgezaaid was. Het is heel snel gegaan”, vertelt Quinten nog.

Stad Oostende heeft als eerbetoon een digitaal rouwregister geopend. Het rouwregister kan je bekijken of onderteken op www.oostende.be/rouwregister.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.