Ostend Beach laat je drie dagen dansen: “Met de line-up op vrijdag mikken we op jongere bezoekers”

Oostende120 artiesten, vier podia én voor het eerst drie volwaardige festivaldagen: Ostend Beach toont zichzelf tijdens het eerste weekend van juli eindelijk opnieuw in vol ornaat. Na de recordeditie in coronajaar 2021 verwachten de organisatoren opnieuw 18.000 bezoekers op het strand. Organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans leggen het nieuwe concept uit.

Vorig jaar was - jawel - een absolute topper voor Ostend Beach Festival. Organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans zetten vorig jaar na heel wat coronamiserie door om hun evenement alsnog in augustus te laten doorgaan. Ze organiseerden een van de weinige festivals die onder relatief normale omstandigheden konden plaatsvinden. Door de gigantische knaldrang kwamen 22.000 bezoekers feesten. “Doordat we vorig jaar doorgezet hebben, zijn de bezoekers ons niet vergeten en loopt de ticketverkoop voor dit jaar ook heel goed. Zeker de viptickets gaan vlot de deur uit. We merken dat heel wat bedrijven op dit concept springen”, licht Kevin Beirens toe.

Volledig scherm Organisatoren Jan Mortelmans en Kevin Beirens © Benny Proot

Bij Ostend Beach zijn ze blij dat ze terug naar hun vertrouwd weekend in juli kunnen en hun bekend concept opnieuw in volle glorie kunnen ontplooien. Tijdens de 12de editie, van vrijdag 8 tot en met maandag 10 juli, zullen 120 artiesten langskomen: van Bob Sinclar over Klingande tot MATTN.

Jonger publiek

“Er zijn voor het eerst drie volle festivaldagen, want op vrijdag trappen we ons festivalweekend al af met Fissa Friday. Na een gedwongen beperkte editie vorig jaar zijn we helemaal klaar om dit jaar opnieuw een volwaardig kwalitatief festival neer te zetten. Het is meteen ook de grootste editie uit onze dertienjarige geschiedenis. Met de line-up op vrijdag mikken we specifiek op onze jongste bezoekers. Als dancefestival volgen we de trends en voorkeuren in dit segment al jaren op de voet. Met artiesten als Bilal Wahib, Jebroer en Dikke zetten we hier verder op in”, licht organisator Jan Mortelmans, aka dj Yamo, toe.

Quote Voor het eerst werken we ook met een waarborg op elk blikje en pet-verpakking Jan Mortelmans

Nieuw deze editie is de Kasteel Rouge Almhut. In samenwerking met Brouwerij Vanhonsebrouck wordt een authentieke achthoekige houten Almhut, de Octagon, opgetrokken op de site. “De Octagon vormt op Clubbing Saturday en Classic Sunday het decor voor een nieuw concept. Op beide dagen focust de programmatie voor de Octagon op de jaren 70-80-90 met onder andere Jean S, Les Mecs Eclectics en Domien. Op zondag sluit A-bat de Octagon af met een technoset ter ere van zijn 30-jarige jubileum als dj”, zegt Kevin Beirens.

Zo weinig mogelijk afval

Er wordt daarnaast opnieuw fors ingezet op duurzaamheid. “Dat betekent ook plastiek- en afvalarm. Daarom opnieuw de samenwerking met Goodless uit Deinze, producent van ecologische bekers. Er gaan geen bekers onnodig verloren, maar ze circuleren vlot tijdens het festival, wat de afvalberg met liefst 80 procent verkleint. Voor het eerst werken we ook met een waarborg op elk blikje en pet-verpakking. We kunnen dat gemakkelijk invoeren, omdat we al enkele jaren werken met een bandje waarmee je eten en drinken kan aankopen. Als festivalgangers hun blikjes terugbrengen, krijgen ze ook hun waarborg terug of wordt dit meteen verrekend bij de volgende bestelling.”

