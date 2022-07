Ostend Beach Festival maakt zich op voor 18.000 bezoekers tijdens grootste editie ooit

oostendeOstend Beach Festival verwacht dit weekend het grootste bezoekersaantal ooit. Voor het eerst opent het festivalterrein op het Klein Strand al op vrijdagmiddag de deuren, om ook van de laatste dag van de werkweek meteen een volwaardige festivaldag van te maken. Tijdens het driedaagse strandfeest zakken in totaal 120 topartiesten af naar de badstad, van Bob Sinclar over Klingande tot MATTN.

Op donderdag was het nog alle hens aan dek op het Klein Strand in Oostende om alles in gereedheid te brengen voor het startschot van Ostend Beach Festival op vrijdagmiddag. De koelkasten werden gevuld, de decoratie gefinetuned en het terrein opgekuist. Het zijn stressvolle momenten voor organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans. Dat duo stuurt een crew van zo’n 400 medewerkers en dj’s aan die de festivalgangers een onbezorgd feestweekend moeten bezorgen. “We zitten dankzij het mooie weer van de afgelopen twee weken eigenlijk goed op schema. Alles ziet er al goed uit voor de start. We hebben geluk gehad dat er amper regen en wind was tijdens de opbouw”, zegt Kevin.

Ook voor komend weekend zien de weersvoorspellingen er gunstig uit en dat doet de ticketverkoop deugd. “De tickets gaan superhard. Vorig jaar was een topeditie omdat we een van de weinige festivals waren die toch iets op poten hadden gezet, maar we stevenen nu af op dezelfde goede cijfers. De laatste weken zagen we de verkoop nog verder stijgen. We merken dat mensen er echt wel zin in hebben om te komen feesten.” De late beslissers kunnen nog een ticket kopen. “Er zijn per dag nog zo’n 500 tickets beschikbaar”, zegt Beirens nog.

Voor de organisatoren is het nog even spannend. “Voor ons is het pas genieten als alles bezig is en het terrein zaterdag vol staat met feestende mensen. Naar dat gevoel werken we een heel jaar toe.”

Volledig scherm Ostend Beach Festival is klaar om de eerste feestvierders te ontvangen © Benny Proot

Zwembad

Er zijn dit jaar opnieuw enkele nieuwigheden, zoals de Kasteel Rouge Almhut. In samenwerking met Brouwerij Vanhonsebrouck werd een authentieke achthoekige houten Almhut, de Octagon, opgetrokken op de site. “De Octagon vormt op Clubbing Saturday en Classic Sunday het decor voor een nieuw concept. Op beide dagen focust de programmatie voor de Octagon op de jaren 70-80-90 met onder andere Jean S, Les Mecs Eclectics en Domien. Op zondag sluit A-bat de Octagon af met een technoset ter ere van zijn 30-jarige jubileum als dj”, zegt Beirens. En er is dit jaar ook een zwembad. “We hebben dit last-minute nog toegevoegd door de mooie weersvoorspellingen. Het leek ons een leuke meerwaarde voor de feestvierders.”

Volledig scherm Jan Mortelmans en Kevin Beirens © Benny Proot

Duurzaam

Het festival zette de voorbije vijf jaar al fors in op duurzaamheid met onder meer herbruikbare bekers. “We hebben daar nu nog 80 gigantische sigarettenpeuken aan toegevoegd die fungeren als asbak. We willen de bezoekers op die manier sensibiliseren om hun sigaret niet in het zand te gooien. Peuken zijn immers erg moeilijk op te kuisen. We zijn continu bezig om de duurzaamheid van ons festival jaar na jaar te verbeteren.”

Volledig scherm Ostend Beach Festival is klaar om de eerste feestvierders te ontvangen © Benny Proot

Volledig scherm Ostend Beach Festival is klaar om de eerste feestvierders te ontvangen © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.