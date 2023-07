Ostend Beach doet temperatuur nog meer stijgen: “Recordeditie met 20.000 bezoekers over drie dagen”

Ostend Beach begon destijds met één dag maar is uitgegroeid tot een volwaardig driedaagse festival. Naast de indrukwekkende line-up die menig liefhebber van de elektronische muziek weet te bekoren, springt vooral de locatie in het oog. Met de voeten in het zand genoten duizenden mensen van de zon, de vibes en vooral van elkaar. Zaterdagnamiddag was de sfeer gemoedelijk. Aan een tafeltje spotten we Stefanie Cluyts (28), Cristina Cambré (21) en Anaïs Bostyn (23), drie vriendinnen uit Kortenaken. “We snakten naar een weekend met de vriendinnen aan zee”, lacht Stefanie terwijl ze geniet van een pizza.

“Het is de eerste keer dat we naar Ostend Beach komen maar het zal zeker niet de laatste keer zijn.” Cristina knikt instemmend. “Ik heb daarnet genoten van een Oostendse garnaalkroket, draaide aan het rad en kreeg een gratis zonnebril. Die komt goed van pas want het is fantastisch weer. In het begin van de week overwogen we even om onze tickets door te verkopen omdat ze regen voorspelden. Maar best dat we dat niet hebben gedaan.” Voor de line-up komen de dames niet echt. “We houden vooral van de sfeer hier. Het eten is lekker, de drankjes smaken en straks zullen we ons nog uitleven op de beats”, laat Anaïs weten. Voor de drie was het wel even schrikken toen ze bij aankomst meteen met de politie mee moesten. “Dat was voor een drugscontrole met honden. Wel een goed initiatief want het verhoogt het veiligheidsgevoel”, beaamt het trio.