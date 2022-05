Organisatie Ostend Beach wacht gesprek met politie af voor eventuele extra maatregelen tegen ‘needle’ spiking’

Oostende RESTOTIP. Brasserie Odyzee: een gezellige brasserie bij hotel Royal Astrid waar ze echte klassie­kers serveren

Sinds de zomer van 2020 kan je bij Hotel Royal Astrid terecht in brasserie Odyzee. Zowel binnen in de zaak als buiten op het terras kan je genieten van een hapje en een drankje. Helaas viel het weer niet mee op het moment dat wij een bezoekje brachten, al is het binnen even gezellig tafelen als buiten. Wij velden ons oordeel.

