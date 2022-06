Optiek Dresen verhuisde van de binnenstad naar de Oosteroever: “We zitten hier beter op onze plaats”

Jacques Dresen nam in 1956 optiekzaak Dupont over. Sindsdien is Optiek Dresen een gevestigde waarde in Oostende. 26 jaar later, in 1982, was er opvolging verzekerd. Marc Dresen studeerde af aan het IORT in Brussel en besloot zijn vader te vergezellen in de winkel. Maar ook daarna bleek dat de ‘optische prikkel’ in de familie bleef, toen in 2013 de derde Dresen-telg afstudeerde. In 2017 kwam ook Joëlle Dresen in de zaak. De winkel zat tot voor kort op de hoek van de Vlaanderenstraat en de James Ensorgalerij. Marc vond echter dat het tijd was om andere oorden op te zoeken. “We zaten daar niet meer op de juiste locatie. We lieten drie jaar geleden een marktonderzoek uitvoeren en daaruit bleek ook dat de bereikbaarheid een struikelblok was voor veel klanten. Een verhuis naar de Oosteroever leek daarom een goede keuze. Klanten kunnen ons nu vlot bereiken en in de buurt parkeren”, zegt Marc. De zaak is al even geopend op de nieuwe locatie. “We merken dat de klanten veel meer ontspannen zijn en wij daardoor ook.”

Marc is dan wel 64 jaar, hij denkt er nog niet aan om te stoppen. Bedoeling is wel dat hij op termijn de fakkel doorgeeft aan dochter Joëlle (30). Zij is blij met de verhuis en de vernieuwde winkel. “Ik geloof echt wel in het project op de Oosteroever. Je komt veel rustiger binnen in de winkel.” Het was niet haar oorspronkelijke plan om in de voetsporen van haar vader te stappen. “Ik heb vier jaar ergens anders gewerkt, maar met ouder worden ben ik vijf jaar geleden toch in de zaak gekomen en merkte ik dat we daar goed in overeenkomen.”

De zaak is geïntegreerd in het bouwproject van Bouwgroep Versluys. Er zijn ondertussen al een tiental zaken geopend in dit nieuwe stadsdeel. Bart Versluys is alvast tevreden met de nieuwkomers. “Het vraagt moed om de binnenstad te verlaten en naar hier te komen. Het is altijd een beetje afwachten of het de juiste keuze is. Het is ook een grote investering, maar het is een berekend risico, daarom zijn jullie ook ondernemers”, looft hij de beslissing. “Ik ben alvast ook klant geworden. Ik ben heel blij met deze nieuwe winkel, het is een prachtig pand geworden.”

De zaak werd officieel ingehuldigd door burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). “Jullie hebben gekozen om een nieuwe weg in te slaan en daar zijn wij gelukkig mee. Er komt hier een nieuw stadsdeel en het is goed dat winkels van deze kwaliteit de sprong wagen naar deze trendy wijk”, aldus Tommelein.

