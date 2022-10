Oppositieraadslid Vanessa Vens pleit voor meer ondersteuning vanuit de stad voor de slachtoffers van de gasexplosie

OostendeVanessa Vens pleitte in de gemeenteraad maandag dat de stad Oostende een betere ondersteuning zou bieden aan de slachtoffers van de gasexplosie in de binnenstad op 13 oktober. Volgens het oppositieraadslid en ex-schepen van Vooruit zitten de inwoners van de getroffen panden met heel wat vragen en moeten ze dat zelf uitzoeken. Burgemeester Bart Tommelein benadrukte echter dat slachtoffers en handelaars nog altijd terecht kunnen bij de stadsdiensten of het Economisch Huis met hun vragen.

Bijna twee weken na de gasexplosie in Oostende hebben slachtoffers nog met veel beslommeringen te maken. Dat kaartte oppositieraadslid Vanessa Vens aan tijdens de gemeenteraad maandag. “Het is een uitzonderlijk situatie met veel slachtoffers. Het is belangrijk dat de stad outreachend werkt. Je kan een lijst opstellen en afvinken om te kijken of de mensen vinden wat ze nodig hebben. Er wonen daar heel veel mensen, ook oudere mensen die niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Er zijn veel dingen die mensen niet weten. Hoe kan je bijvoorbeeld snel een heraansluiting krijgen van je water, gas en elektriciteit. Veel mensen zijn ook bang voor een gaslek in hun woning door de schade aan leidingen. In feite zou je als stad kunnen zeggen dat loodgieters een gasdruktest kunnen doen en dan kunnen mensen op beide oren slapen”, zegt Vens.

Er zijn volgens Vens ook nog mensen die niet weten dat je tijdelijk vrijstelling kan vragen voor je onroerende voorheffing als een woning of handelszaak onbruikbaar is. “Zeg dat aan die mensen, help hen. Zij moeten het handelsapparaat in de de Christinastraat terug doen heropleven. Er zijn handelaars die zeggen dat geen premie krijgen van hun verzekering terwijl dat wel in hun polis staat. Kan de stad dat niet uitzoeken voor alle handelaars? De verzekering wil altijd zo weinig mogelijk betalen, het is aan ons om de Oostendenaar bij te staan zodat ze zo snel mogelijk, zo veel mogelijk kunnen krijgen. Het is een gemiste kans om die mensen niet te helpen terwijl ze met een massa vragen zitten. Iedereen zit nu alleen met die vragen terwijl de stad één iemand zou kunnen aanstellen om het voor iedereen uit te zoeken en waar ze terecht kunnen als iets afgewezen wordt. Zo kan je de pijn verlichten”, pleitte Vens.

Coördinatiecel

Volgens burgemeester Bart Tommelein werd er een coördinatiecel opgericht die elke donderdag samenkomt met alle betrokken actoren om de situatie op te volgen, zolang als het nodig is. “Er is nu nog altijd een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de stad Oostende. Mensen kunnen bovendien terecht bij het O-punt met al hun vragen. Ook de dienst Wonen heeft de mensen al met raad en daad bijgestaan. Handelaars kunnen dan weer terecht bij het Economisch Huis”, zo vertelde de burgemeester. Hij benadrukte weliswaar dat vooral de verzekeringen hun werk moeten doen. “Mensen betalen hoge premies aan de verzekeringen om hen met raad en daad bij te staan. Zij zijn daar ook in gespecialiseerd. Ik vind niet dat de overheid de taak van private makelaars op dat vlak moet overnemen. We krijgen nogal vaak de vraag om de taak over te nemen van mensen die daar voor verantwoordelijk zijn en daar ook voor betaald worden. Het is aan hen om nu hun klanten die effectief schade lijden te helpen. Dat betekent niet dat wij onze verantwoordelijkheid ontlopen, maar wij moeten mensen aanraden waar ze moeten zijn om hen te helpen, maar wij moeten dat werk niet overnemen. Wij staan beschikbaar voor de mensen die advies nodig hebben. Hetzij via het Economisch Huis voor handelaars en anderzijds kunnen bewoners en eigenaars terecht bij de stad.”

