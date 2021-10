Opnieuw steekpartij in Oostende: toestand van slachtoffer (33) stabiel na operatie

OostendeIn de Dokter Verhaeghestraat in Oostende, in de wijk Westerkwartier, is dinsdag rond 16 uur een man (33) neergestoken. Het slachtoffer vocht voor zijn leven en is intussen geopereerd. Zijn toestand zou stabiel zijn. Er zijn twee verdachten opgepakt.

De man werd op straat aangetroffen door voorbijgangers en bloedde hevig. Blijkbaar ging het om een zeer ernstige beenwonde, die een bloedspoor veroorzaakte over straat. De hulpdiensten spoedden zich ter plaatse. Het parket van Brugge bevestigt dat er een steekincident is gebeurd en het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. De politie is volop bezig met een onderzoek in en rond de Dokter Verhaeghestraat en het Conscienceplein.

Twee verdachten opgepakt

De plaats, overigens vlak bij een school, werd in beslag genomen en ook het wapen werd nog gezocht in de buurt, onder meer met behulp van een speurhond. Er vindt een sporenonderzoek plaats en buurtbewoners worden bevraagd voor camerabeelden. De brandweer plaatste een tent over de precieze plaats van de steekpartij, om geen nuttige sporen te verliezen. Er is intussen bevestigd dat er twee verdachten zijn opgepakt. Of ze effectief de daders zijn, zal moeten blijken. Iets voor 21 uur kwam het nieuws dat het slachtoffer, een man die illegaal in het land verblijft, met succes geopereerd is. Zijn toestand is stabiel.

Het is inmiddels de tweede steekpartij in Oostende in enkele dagen tijd. Zondagmorgen liep een steekpartij in de wijk Hazegras nog fataal af. We vroegen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) naar een reactie op het schijnbaar toenemend geweld in zijn stad. “Ik ken de details van de steekpartij in de Dokter Verhaeghestraat niet, maar beide incidenten lijken toch los te staan van elkaar. Ik zou voorlopig zeker niet spreken van een fenomeen. In beide gevallen zijn er wel verdachten opgepakt, wat goed nieuws is”, aldus Tommelein in een korte reactie.

Volledig scherm Steekpartij in de Dokter Verhaeghestraat in Oostende. © Bart Boterman

