Opnieuw steekpartij in Oostende: slachtoffer vecht voor z'n leven in ziekenhuis

OostendeIn de Dokter Verhaeghestraat in Oostende, in de wijk Westerkwartier, is dinsdag rond 16 uur een man neergestoken. Het slachtoffer vecht momenteel voor zijn leven in het ziekenhuis, waar hij een spoedoperatie moet ondergaan.

De man werd op straat aangetroffen door voorbijgangers en bloedde hevig. De hulpdiensten spoedden zich ter plaatse. Het parket van Brugge bevestigt dat er een steekincident is gebeurd en het slachtoffer zich in kritieke toestand in het ziekenhuis bevindt. De politie is volop bezig met een onderzoek in en rond de Dokter Verhaeghestraat en het Conscienceplein. De plaats is in beslag genomen en ook het wapen wordt nog gezocht in de buurt, onder meer met behulp van een speurhond. Er vindt onder sporenonderzoek plaats en buurtbewoners worden bevraagd voor camerabeelden. De brandweer plaatste een tent over de precieze plaats van de steekpartij, om geen nuttige sporen te verliezen.

Over de identiteit van het slachtoffer is bij politie en parket nog niets bekend. Het is evenmin duidelijk of er een verdachte is opgepakt. Volgens buurtbewoners zouden enkele personen meegenomen zijn voor verhoor, maar het is niet duidelijk of het om getuigen of mogelijke verdachten gaat.

Het is inmiddels de tweede steekpartij in Oostende in enkele dagen tijd. Zondagmorgen liep een steekpartij in de wijk Hazegras nog fataal af.

© Bart Boterman

