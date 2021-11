Opnieuw poederbrief aangekomen bij De Oostendse Haard: “Erg schrikwekkend voor onze medewerkers”

OostendeBij de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard is maandagmorgen opnieuw een poederbrief aangekomen. Directrice Vanessa Vens opende de poederbrief en is naar het ziekenhuis overgebracht om te decontamineren. Politie en brandweer zijn ter plaatse om de situatie te beveiligen in afwachting van de komst van de civiele bescherming. Intussen mag niemand het gebouw binnen en buiten.

In januari van dit jaar kwam al eens een poederbrief aan in het kantoor van De Oostendse Haard aan de Nieuwpoortsesteenweg. Het was toen directrice Vanessa Vens, ook Vooruit-raadslid in Oostende, die de brief opende. Zij en de aanwezige medewerkers moesten toen urenlang binnenblijven. “Ook nu is dat het geval en opende onze directrice de brief. Zij staat namelijk in voor het openen van de post. Mevrouw Vens is, zoals het brandweerprotocol het voorschrijft, naar het ziekenhuis overgebracht om te decontamineren", zegt woordvoerster Veerle Dubois van De Oostendse Haard.

“Er is een vijftal mensen binnen in het kantoor. Normaal gezien zijn dat er meer, maar door het verplichte telewerk is het overgrote deel van onze medewerkers thuis aan de slag. Uiteraard is dit opnieuw erg schrikwekkend voor onze medewerkers. De vorige keer bleek het poeder na onderzoek volstrekt ongevaarlijk - namelijk bloemsuiker - maar dat betekent niet dat dit sowieso ook nu het geval is. We wachten de instructies van politie en brandweer af. Alle afspraken op kantoor vandaag zijn sowieso geschrapt”, aldus Veerle Dubois nog.

Ook dit keer is het directrice Vanessa Vens die de poederbrief heeft geopend (archieffoto).

Civiele onderweg

Een team van de brandweer ging het gebouw maandagmorgen binnen om directrice Vens te ontdoen van haar mogelijk besmette kledij. De brandweer ontsmette de eigen kledij buiten op straat en plaatste die in een afgesloten vat. Het is wachten op de civiele bescherming om het poeder en de mogelijk besmette kledij op een veilige manier op te halen. Het is dan nog wachten op de testresultaten vooraleer het personeel het kantoor mag verlaten. Logischerwijs is de politie een onderzoek gestart.

Geen idee over afzender en motief

Maar wie zou de Oostendse Haard viseren met twee poederbrieven in een jaar tijd? “Daar hebben we volledig het raden naar. We vragen ons echt af waarom iemand zoiets zou doen. Sinds de vorige brief hebben we niets meer vernomen van de politie inzake het onderzoek. We hopen hoe dan ook dat dit ophoudt”, voegt Veerle Dubois nog toe. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) heeft intussen gereageerd: “Onze veiligheidsdiensten volgen nauw op en sporen de dader op. Mensen die verantwoordelijkheid opnemen in een publieke functie en hun personeel lijken steeds vaker een doelwit. De onverdraagzaamheid en agressie tegenover hen groeit en dat betreur ik als burgemeester.”

De politie houdt de wacht aan het kantoor van De Oostendse Haard.

Bij De Oostendse Haard kwam maandagmorgen een poederbrief aan. Die werd geopend door directrice Vanessa Vens.