Opnieuw geen treinen richting Oostende tijdens de herfstvakantie. “Er is geen enkel overleg geweest”

oostendeVan 29 oktober tot en met 6 november rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er worden wel vervangbussen ingezet. Het is al het tweede jaar op rij dat er geen treinverkeer mogelijk is tijdens de herfstvakantie. Infrabel zal tijdens die periode onder meer de oude bovenleiding tussen Jabbeke en Oostende vervangen door een nieuwe. Het is volgens de spoorwegbeheerder de beste periode om zoveel mogelijk werken in één keer uit te voeren.

De herfstvakantie komt er aan en dan hoopt ondernemend Oostende dat zoveel mogelijk bezoekers naar zee afzakken voor een verkwikkende wandeling of om te shoppen. De enige badstad aan zee is traditioneel populair met de trein. Dat de treinverbinding voor het tweede jaar op rij wordt stilgelegd tijdens de herfstvakantie wordt dan ook op misprijzen onthaald in de stad. “Opnieuw zitten we in een situatie waarbij we als belangrijkste stad aan de kust kennis mogen nemen van het feit dat tijdens een vakantie gedurende negen dagen geen enkele trein zal rijden naar onze kustplaats. Ik begrijp niet dat de NMBS of Infrabel niet in staat is om op een ernstige manier overleg te plegen met de betrokken stad. Ik begrijp dat er moet gewerkt worden en ik heb begrip voor de argumenten om die werken nu uit te voeren, maar konden ons wel bij die beslissing betrokken hebben”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Volgens Infrabel is er echter een goede reden om de werken nu te plannen. “We hebben tijdens de herfstvakantie vorig jaar de eerste fase van de werken uitgevoerd. Nu was het tijd voor de tweede fase. We zullen enerzijds de bovenleiding tussen Brugge en Jabbeke vernieuwen. Anderzijds voeren we tussen Jabbeke en Oostende onderhoudswerken uit aan het spoor en de ballast (= de laag stenen onder de sporen die voor de stabiliteit zorgt). Twee overwegen in Jabbeke (Bekedijkstraat) en Oudenburg (Paddegatstraat) worden vernieuwd. Er gebeurt ook onderhoud aan de seininrichting. Het gaat om een mobiele werf dus er wordt niet steeds op dezelfde plaats gewerkt. Tijdens deze spooronderbreking combineert Infrabel een maximum aan werkzaamheden en zal er gedurende 9 dagen permanent oftewel 24 uur per dag worden doorgewerkt”, vertelt woordvoerder Frédéric Petit.

Werken nodig

De werken zijn noodzakelijk omdat de bovenleiding op het einde van zijn levensduur zit en anders voor storingen en dus voor hinder voor de treinreizigers zou kunnen zorgen. “De periode van de herfstvakantie werd uitgekozen omdat het dan minder druk is op het gebied van treinverkeer en omdat deze periode met mogelijk minder goed weer ook minder toeristen naar de kust lokt. Nu combineren we een maximum aan werken tijdens een korte periode van ruim een week en kunnen we in alle veiligheid al deze werken efficiënt en met een optimaal rendement uitvoeren. Anders zouden de werken gespreid worden over een vijftiental werkweekends en dit gespreid over meerdere maanden en jaren, dus met veel meer hinder voor het treinverkeer en de reizigers”, aldus Petit.

Excuses

De spoorwegbeheerder begrijpt de reactie van de burgemeester en de handelaars wel. “Het is inderdaad vervelend, maar dit is echt de beste manier om voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen. Er was toegegeven voorafgaand ook geen specifiek overleg. Daar willen we ons voor excuseren. We hebben wel met de stadsdiensten over de timing gecommuniceerd. Het is ook niet zo dat we dit enkel in Oostende doen. Vorig jaar hebben we tijdens de paasvakantie ook gewerkt in Hasselt. Het is namelijk een manier om sneller en veiliger te kunnen werken.”

Door de werken kunnen er van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november geen treinen rijden tussen Brugge en Oostende. NMBS zet vervangbussen in, wat de snelste manier zal zijn om tussen Brugge en Oostende te reizen. De treinen die normaal van en naar Oostende rijden zullen tussen Brugge en Oostende worden omgeleid naar Blankenberge. Reizigers wordt aangeraden de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont de vertrektijden van de vervangbussen.

