Opnieuw geen Michelinster voor een Oostends restaurant: “Dit gastronomisch verhaal is niet in één, twee, drie geschreven.”

Oostende probeert al enkele jaren het gastronomisch niveau in de stad op te krikken. Voorlopig zonder sterren als resultaat, maar volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zal die er zeker nog komen. “We zijn aan het timmeren aan de weg. Oostende kan een ster gebruiken en ik had het eender welke zaak gegund. Ik denk dat het zeker een publiek aantrekt dat nu andere plaatsen opzoekt. We blijven ambitieus en we willen dat faciliteren. Wij beslissen het natuurlijk niet en het zijn de koks zelf die er hard voor werken. Wat niet is kan echter nog komen”, zegt Tommelein. Oostende is in de goede richting aan het evolueren, zo gelooft de burgemeester. “De interesse om een sterrenrestaurant op te bouwen, is er. Willem Hiele komt naar hier. We zijn ook al van 6 naar tien tien zaken in de Gault&Millau gegaan. Er is potentieel genoeg, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Maar het gebeurt ook niet allemaal op één dag. Dit gastronomisch verhaal is niet in één, twee, drie geschreven.”