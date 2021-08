Opnieuw drenkeling uit zee gehaald in Oostende

Oostende Met kleding­zaak Raé opent tiende zaak op site Versluys. “Passage en parking: het ideale plaatje”

30 augustus Op de Oosteroever is Raé geopend, een nieuwe kledingwinkel van Debby Van Meervelde (29) uit Brugge. Ze ontdekte de locatie tijdens een coronawandeling en nam contact op met bouwgroep Versluys. “Ik was meteen verliefd op deze plek”, zegt Debby. Ze is niet de enige. Het is ondertussen al de tiende zaak die opent op de site van Versluys in het nieuwe stadsdeel.