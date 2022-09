Opmerkelijke fotoshoot op Oostends strand: “Een zwempak en kleurrijke poncho en je hebt een dode vis”

“Het is mijn vierde massabeeld waarmee ik een maatschappelijk thema in de kijker zet. Zo deed ik al eens het project ‘rainbow’ over de gelijkheid. Dit keer ligt het accent op plastic in de oceaan. Ik had eigenlijk tweehonderd vrijwilligers in gedachten, maar ben blij dat er toch nog zestig dappere mensen zijn komen opdagen. Ze liggen op hun rug en staan zo symbool voor de vissen die te lijden hebben door de grote hoeveelheid plastic in de zee.”