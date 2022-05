Opmerkelijke braak in Oostende: dader breekt brievenbussen open, leest post en legt die vervolgens terug

Oostende Vier wagens betrokken bij kettingbot­sing, aanrijder had net daarvoor al vluchtmis­drijf gepleegd bij ander ongeval

Bij een ongeval in Oostende vielen zaterdag vijf gewonden. Een wagen reed er op een kruispunt in op de rij wachtende auto’s. Opvallend: de bestuurder veroorzaakte even voordien een ander ongeval, maar reed daar weg.

15 mei