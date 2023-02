Opencampusdagen aan Hogeschool VIVES

Tijdens de opencampusdagen heb je de kans om je toekomstige campus en vaklokalen te bezoeken, om een kijkje te nemen op die plaatsen die elk van de VIVES-campussen zo bijzonder maken zoals de aula’s en auditoria, de praktijklabs, het studentenrestaurant, de bibliotheek, en om de boeken en cursussen van je toekomstige opleiding in te kijken. We verwelkomen jou en je ouders graag op deze opencampusdagen. We leiden je rond en op de stands van de verschillende opleidingen vind je docenten en studenten die je graag alle informatie geven over jouw opleiding. VIVES beschikt over campussen in vijf steden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout. Meer info: www.vives.be.