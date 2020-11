Opbouw wereldkampioenschap veldrijden gestart, weliswaar onder voorbehoud

Nu al is duidelijk dat als het wereldkampioenschap plaatsvindt, dit zonder publiek zal zijn. Een organisatie zonder publiek betekent ook dat het grootste deel van de inkomsten uit ticketing en de verkoop van VIP-tafels wegvalt. Stad Oostende, de Vlaamse overheid, Belgian Cycling en de wereldwielrennersbond UCI zullen deze week verder overleggen hoe het wereldkampioenschap ondanks de minderinkomsten georganiseerd kan worden. “Er zullen extra inspanningen nodig zijn om dit topevenement alsnog mogelijk te maken", zegt Bart Tommelein. “We zijn hoopvol dat we met alle betrokken partijen samen een oplossing kunnen vinden. Van zodra de knoop is doorgehakt zullen we daar uiteraard over communiceren.”