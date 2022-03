Opblaasbaar LCD-scherm vat vuur: bedrijf hangt vol rook

Oostende Acid grote winnaar bij de Jamies, ook Average Rob en Supercon­tent vallen in de prijzen

Gisterenavond vonden voor de tweede keer de Jamies plaats, voor de eerste keer ook met publiek. De awardshow die de beste online videomakers in de bloemen zet, mocht eindelijk gebeuren met publiek. En op deze tweede editie van de Jamies was Acid de grote winnaar. Hij won zowel de publieksprijs als de award voor beste video van het jaar. Ook Average Rob en Supercontent vielen in de prijzen en wetenschapsexpert van VTM Nieuws en HLN Martijn Peters kreeg de Jamie voor Beste Explainer.

10 maart