Op zoek naar een woonlening? Dan moet je bij Immotheker Finotheker zijn

1) Expertise

“Immotheker Finotheker bestaat al sinds 1994”, vertelt adviseur Bram Van Mossevelde, die zelf al 17 jaar ervaring in de banksector heeft. “We hebben in die tijd heel wat expertise opgebouwd. En voor die expertise kan je terecht in vestigingen verspreid over heel België. Het nieuwste kantoor op de Alfons Pietserslaan nummer 6 in Oostende is het 97ste in de rij.”