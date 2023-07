Op wandel tijdens de ationale feestdag: ontdek het koninklijk verleden van Oostende

Drugshan­del is misstap te veel voor 'koningin van Oostende': ex-bordeeluit­baat­ster krijgt 30 maanden cel

De ‘koningin van Oostende’ is definitief van haar troon gevallen. Angelique H. (61) werd vrijdag veroordeeld tot dertig maanden effectief, omdat ze twee jaar lang drugs verkocht in haar tweedehandswinkeltje. Nochtans leek de voormalige bordeeluitbaatster na een sterk pleidooi van haar advocaat voorwaarden te zullen krijgen, maar ze gooide haar eigen ruiten in. “Je hebt al je kansen verprutst”, foeterde de rechter.