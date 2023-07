Op deze warme zomerdag stelt Oostende zijn winterprogramma voor: “We plannen een tweede kerstmarkt”

Beginnen vrijwilli­gers van Proximus Pop-Up Arena aan hun laatste muzikale zomer? “Aan onze passie zal het niet gelegen hebben”

Van Alex Agnew over Natalia tot Bart Peeters: de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke verwelkomt deze zomer opnieuw de grootste namen uit de showbizz. Zestien shows, die telkens duizenden bezoekers lokken: daar staat een sterk team van vrijwilligers achter. Voor heel wat van hen ligt de Proximus Pop-Up Arena gewoon in hun achtertuin. Maar is dat voor de derde en laatste maal? De Middelkerkse vrijwilligers rakelen alvast herinneringen op. “Die keer toen Will Tura optrad, moesten we het publiek plots evacueren.”