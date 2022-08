Op de toppen van de tenen… om toch een stukje van Rammstein mee te pikken: omwonenden zonder ticket doen alles om de Duitse sterren te spotten

Zandvoorde Spookrij­der (31) rijdt in op camper op A10 in Zandvoorde: man overleden, drie inzitten­den kampeerwa­gen zwaarge­wond naar ziekenhuis, snelweg urenlang helemaal dicht

Bij een zwaar ongeval op de A10 (E40) ter hoogte van Zandvoorde (Oostende) zijn zaterdagmiddag een dode en drie zwaargewonden gevallen, waaronder een kind. Een spookrijder botste er met een camper, in de richting van Oostende. De inzittenden van de kampeerwagen, West-Vlamingen, verkeerden een tijdlang in levensgevaar. De snelweg was urenlang versperd.

30 juli