Op citytrip in Oostende? Dan is Andromeda het beste hotel om te verblijven, volgens TUI

Hotel Andromeda, het iconische hotel in Oostende aan de Belgische kust, heeft de prestigieuze TUI Global Hotel Award gewonnen voor Best Hotel Overland. Die prijs erkent de uitmuntendheid van het hotel in het bieden van uitzonderlijke service en het leveren van onvergetelijke ervaringen.

De TUI Global Hotel Awards zijn ontworpen om hotels wereldwijd te erkennen voor hun inzet voor gastvrijheid en klantenservice. De uitreiking van de awards ging dit jaar door in Berlijn en wordt geselecteerd uit meer dan 13.000 hotels uit 180 bestemmingen van over de hele wereld. De awards worden toegekend op basis van de klantentevredenheid van meer den 16 miljoen gasten die in 2022 in de hotels verbleven en een score toekenden voor het eten, de faciliteiten en de beleving op zich. Bij de awards wordt een onderscheid gemaakt tussen resorts en hotels bij de autovakanties en citytrips. In de laatste categorie kwam hotel Andromeda als beste uit de bus.

9,81 op 10

“We zijn zonder verwachtingen naar Berlijn getrokken”, vertelt Inge Decuypere. “TUI had de 100 beste hotels uit de wereld uitgenodigd. Dat wij hierbij hoorden, vonden we al een prestatie op zich. Het was dan ook een hele verrassing dat we in deze categorie als winnaar uit de bus zijn gekomen. De Award wordt toegekend op basis van klantentevredenheid. Wij hadden daarbij een score van 9,81 op 10. We krijgen voornamelijk tienen en af en toe een 9 van onze klanten.”

Xavier Vercaemst en Inge Decuypere

Het winnen van deze award is een enorme prestatie voor het Oostendse hotel, dat deel uitmaakt van de Flow Hospitality Group uit Oostende. Zaakvoerders Xavier Vercaemst en Inge Decuypere zijn vereerd om deze prijs te ontvangen, en zijn dankbaar voor de erkenning van hun focus op klantenservice en gastvrijheid. “Het winnen van deze award is het bewijs van ons harde werk. Het bewijst onze toewijding; we bieden gasten de best mogelijke ervaring tijdens hun verblijf bij ons”, vertelt Inge nog.

Unieke ervaring

Waar maken ze nu het verschil? “De ligging is enerzijds uniek. We zitten midden in het centrum van de stad, en hebben tegelijkertijd prachtig zicht op zee. Bij elk verblijf is er een ontbijtbuffet inbegrepen, net als de wellness met alle faciliteiten. Er is dus bij zowel goed als slecht weer heel wat te beleven in het hotel. De kamers zijn ook allemaal vernieuwd. We zetten heel hard in op service. Deze award maakt wel duidelijk dat we hier hard ons best voor doen.”

Er werd de voorbije jaren fors geïnvesteerd in het hotel

Flow Hospitality Group, waarvan Hotel Andromeda deel uit maakt, heeft ondertussen heel wat hotels aan de kust. In de toekomst zullen ze ook het SKY hotel uitbaten, alsook het nieuwe hotel in het casinogebouw in Middelkerke. “Wij zien deze Award als een bevestiging dat wat we doen, goed doen. Ook naar ons team toe wordt de harde inzet beloond en geapprecieerd. Wij hebben iedereen bedankt voor hun inzet; door het teamwerk kunnen we zo’n prijs binnenhalen.” Er werken een 40-tal mensen in het hotel Andromeda.

Hotel Andromeda werd in 2014 overgenomen door de huidige uitbaters. Er werd in de voorbije jaren fors geïnvesteerd om het hotel volledig op te frissen en mooi in te richten. Het hotel beschikt over 111 comfortabele kamers en suites. Gasten kunnen genieten van een scala aan faciliteiten, waaronder een wellness met zwembad, stoombad, sauna’s en jacuzzi. Het hotel biedt ook een uitstekend ontbijtbuffet met zicht op zee en een bar waar je ’s avonds kan genieten van een zonsondergang.

