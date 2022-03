Oostendse trainers volgen opleiding motiverend coachen. “Kleine acties kunnen al tot grote motivatie-effecten leiden”

Oostende Ohana Pokébowls tijdje gesloten: “Korte brand richtte toch heel wat schade aan”

Het populaire restaurant Ohana Pokébowls op de Groentemarkt in Oostende moet een tijdje de deuren sluiten. Een brand in een afwashokje heeft namelijk heel wat schade in de zaak aangericht. “We zijn even van slag. Maar we zullen kijken of er eventueel een tussenoplossing mogelijk is”, zegt de zaakvoerder.

28 maart