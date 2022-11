Oostendse sporters in de bloemetjes gezet

Oostende wil een echte sportstad worden en om dat te kunnen realiseren, heb je Oostendse sporters en talent nodig. Een paar Oostendse sporters die onlangs een mooie prestatie hebben geleverd, werden ontvangen in het stadhuis om ze in de bloemetjes te zetten. De groep jonge atleten die ontvangen werd bestaat uit Cato Verleye en Julie Van Hauwaer van TTC Zandvoorde die Belgisch kampioen zijn geworden in de preminiemen en junioren, Kynji De Groote werd Belgisch kampioen Petanque – doublette bij de miniemen, Jorre Claeys is Belgisch kampioen golfsurfen bij de U14 zowel in 2021 als in 2022, Noah De Carne van Switch On BMX is Belgisch kampioen BMX bij de boys 9, ​Fien Eduwaere is Belgisch kampioen shortboarden bij de Open Women en Joseph Peter werd onlangs nog wereldkampioen Bodybuilding Classic physique. Allemaal kregen ze een mooi geschenk mee naar huis.