Oostendse serieverkrachter uitgeleverd aan ons land, maar proces wordt wéér uitgesteld

OostendeHet proces tegen de Oostendse serieverkrachter Hayk Terterian (32) is nog maar eens uitgesteld. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat de man enkele weken geleden is uitgeleverd aan ons land. De dertiger met Armeense roots tekent in de Brugse rechtbank verzet aan tegen de 25 jaar cel die hij in 2015 kreeg voor een reeks verkrachtingen in Oostende. Hij stond op de ‘Belgium’s most wanted’-lijst nadat hij al zes jaar spoorloos was.