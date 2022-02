Oostendse serieverkrachter schreeuwt grotendeels onschuld uit: “Er zijn nog feiten gepleegd toen hij al op de vlucht was én er bestond een lookalike”

Criminaliteit Oostendse seriever­krach­ter van 'Belgium's Most Wanted'-lijst na 6 jaar opgepakt in Polen

Het FAST-team van de federale politie dat jaagt op de gevaarlijkste voortvluchtige criminelen, heeft een gevaarlijke serieverkrachter opgepakt. De Armeen (30) was zes jaar op de vlucht voor justitie en stond op de 'Belgium's Most Wanted'-lijst. Hij moet nog 25 jaar cel uitzitten voor de gewelddadige verkrachting van vijf vrouwen in Oostende.

25 september