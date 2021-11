Oostendse serieverkrachter na 10 jaar eindelijk voor rechter, al loopt dat niet zoals gepland: “Door het proces wordt alles opnieuw opgerakeld”

Brugge/Oostende/Knokke/Torhout/Oudenburg Deelnemen aan het Belgische kampioen­schap manillen of de Canadese bevrijding herdenken? Ontdek onze vijf weekend­tips in Brugge en aan de kust

Niets leukers om de herfstvakantie mee af te sluiten dan een gezellige uitstap met het hele gezin. Op zaterdag 6 en zondag 7 november staan in Brugge en aan de kust weer tal van sportieve en minder sportieve activiteiten op het programma voor jong en oud. Een gooi doen naar de Belgische titel in het manillen of liever een fikse wandeling om de Canadese bevrijding te herdenken? Lees er hieronder alles over in onze vijf weekendtips.

