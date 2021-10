Oostendse politiemotard (41) komt om het leven na crash op verkeerswisselaar E40/E403

Oostende Carnavalis­ten willen knállen: “De ‘Countdown’ wordt een openings­feest als nooit tevoren”

28 september Voor wie carnavalsgezind is, was het ook in Oostende afgelopen anderhalf jaar geen pretje. Geen cimateirestoet, kloeffeworp, popverbranding of feest op het Wapenplein. Maar nu de vaccinatiegraad hoge pieken scheert en het gewone leven terugkeert, kan ook het carnavalsleven op gang worden getrapt. De stad en de carnavalsverenigingen doen dat met een groot openingsfeest in de Wellingtonhippodroom op 11 november. Er staat heel wat moois op het programma.