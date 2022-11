Oostendse politie onderzoekt filmpje waarin jongeren brutaal in elkaar geslagen worden

De beelden tarten alle verbeelding. Ze tonen hoe een jongeman in elkaar gedoken ligt op een bank in een park in Oostende. Terwijl hij met z’n handen z’n hoofd probeert te beschermen, krijgt hij verschillende vuistslagen en kniestoten van twee andere jongeren. Het slachtoffer belandt op de grond en wordt daar verder in elkaar getimmerd door één van de daders. Een andere jongeman kijkt toe vanop de bank en moet het even later ook ontgelden. Ook hij krijgt enkele brutale vuistslagen in z'n gezicht, waarop hij de benen neemt.