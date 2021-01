Oostendse politie legt doopfeest met 21 volwassenen en 5 kinderen stil

Oostende Gekaapte brieven duiken in de ziel van zeemannen uit de 17de eeuw

28 december Deze week is het boek ‘Gekaapte brieven’ verschenen. In dit werk ontvouwen de auteurs letterlijk een aantal brieven die Oostendse zeelui en dus ook kapers in het jaar 1664 naar huis schrijven maar die nooit zijn aangekomen. De zeepost geeft stem aan de zeeman, van officier tot matroos, in een roerig tijdsgewricht. Volgens de vier samenstellers is hun boek als een hommage aan die memorabele maar nog te vaak vergeten episode uit de Oostendse maritieme geschiedenis.