Oostendse politie houdt opfrisdag voor motorrijders na winterseizoen. “Het is belangrijk om terug voeling en vertrouwen te krijgen”

Nieuwe tentoon­stel­ling van William Sweetlove in de kerk van Leffinge klaar om te openen

De retrospectieve tentoonstelling van William Sweetlove in de kerk van Leffinge wordt imposant. Niet alleen door de opvallende locatie, maar ook door het oeuvre en de uitstraling van de artiest. In zijn eerste retrospectieve genaamd ‘No Plastic in Heaven’ zal je naast zijn kleurrijke en reusachtige dierensculpturen ook verdiepende assemblages en fotomontages ontdekken. De retrospectieve is vanaf 8 april open en loopt tot 3 september.