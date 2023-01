Oostendse politie beleeft “behoorlijk drukke” oudejaarsnacht met 66 interventies

Regio Eindejaars­vuur­werk afgelast in verschil­len­de gemeenten door sterke wind, in Antwerpen wordt wel vuurwerk afgescho­ten

Op verschillende plaatsen in het land, waaronder in Hasselt, Oostende en Mechelen, werd het vuurwerkspektakel dat gepland stond om het nieuwe jaar in te luiden, afgelast. Reden zijn de verwachte sterke windstoten en regenbuien. Aan de Scheldekaaien in Antwerpen kan het vuurwerk wel gewoon doorgaan. In veel andere steden blijft het afwachten tot vanavond of de weersomstandigheden het afsteken van vuurwerk wel zullen tolereren.

31 december