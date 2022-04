Oostendse moskee Jamia Islamia is niet langer erkend, maar blijft wel bestaan

Jamia Islamia in Oostende werd erkend door de Vlaamse Gemeenschap in 2009. Erkende moskeeën kunnen een aanvraag indienen om budgetten voor werking en gebouwen te krijgen bij de provincie. Een transparante communicatie met onder andere de provinciale overheid wordt verwacht, ook over hun betrokkenheid met de lokale gemeenschap. In het geval van Jamia Islamia was daar nooit sprake van. Er waren pogingen om tot een budgetaanvraag te komen in 2014 en 2017. Uiteindelijk werd nooit een budget aangevraagd en was er nooit een transparante communicatie.

Zelf erkenning terug gegeven

De Vlaamse Overheid trad in maart 2021 de conclusies van provincieraadslid Aernoudt bij. Het stelde de moskee officieel in gebreke omwille van het niet vervullen van administratieve verplichtingen en een gebrek aan transparantie. De Vlaamse overheid startte in december 2021 de in de wet voorziene sanctioneringsprocedure op. Op 5 februari 2022 besliste het comité van de geloofsgemeenschap echter zelf om handdoek in de ring te werpen en de erkenning terug te geven. Het bracht de overheid daarvan zelf op de hoogte. Men stelt dat in de huidige situatie de moskee geen erkenning nodig heeft. Men gebruikt het gebouw van een islamitische VZW en de bijdragen van de eigen leden zijn voldoende om de werking van de moskee te financieren. “Het is jammer dat de moskee 12 jaar lang in orde is geweest en dat een oppositieraadslid moet tussenkomen om de wet te laten toepassen”, zegt Provincieraadslid Wim Aernoudt nog.