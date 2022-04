Oostendse luchthaven strikt opnieuw meer passagiers: “We kijken uit naar het zomerseizoen mét extra bestemmingen”

Extra bestemmingen

Cargo

Het vrachtvervoer via Luchthaven Oostende steeg licht in het eerste kwartaal. Het verhandelde volume groeide in januari, februari en maart tot 13.200 ton (ten opzichte van 10.854 in 2021). “Dat is een mooi resultaat”, zegt Eric Dumas. “Sinds 2019 groeide het cargosegment met 150 procent. We kijken dan ook voorzichtig naar de volgende maanden. Op vlak van cargo is het tweede kwartaal steeds een rustige periode.”