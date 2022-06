Oostendse luchthaven gaat drukste dag tegemoet sinds aanslagen in 2016. “2.100 passagiers meer dan normaal”

OostendeDe Oostendse luchthaven heeft er al een drukke ochtend opzitten. Er vertrekken vandaag 15 vluchten van TUI vanuit de regionale luchthaven, dat zijn er 12 meer dan normaal. Het gaat in totaal om 2.650 passagiers of 2.100 meer dan normaal gepland waren. TUI voorzag 15 extra medewerkers om alles in goede banen te leiden.

TUI besloot door de staking op de luchthaven in Zaventem om 12 vluchten om te leiden naar Oostende, 4 naar Luik en 4 naar Antwerpen. Het is voor de Oostendse luchthaven dé drukste dag sinds de aanslagen in 2016, toen werden ook heel wat vluchten omgeleid. “In totaal verwachten we vandaag 2.650 passagiers in Oostende”, licht Dieter Bruneel, Group Director Ground Operations, toe. “Mensen worden vanuit Brussel met bussen naar hier gebracht. Sommige mensen komen met eigen vervoer, maar de meeste kiezen toch voor de bus omdat ze terugkeren naar Brussel en hun auto staat dan daar. Er staat een volledig team in Brussel om de mensen op te vangen en op de bus te zetten en ook in Oostende staat een team van 15 mensen. Dat zijn medewerkers die normaal op ons hoofdkantoor werken in Oostende maar waarvan het werk even kan blijven liggen. Zij helpen om de klanten te begeleiden.”

Volledig scherm Het wordt een drukke dag op de luchthaven van Oostende © LBB

De bussen vertrekken ruim op voorhand in Brussel. “We hebben veel marge genomen omdat je nooit weet wat er zal gebeuren onderweg. Tot nu toe is alles weliswaar al zeer goed verlopen. Alle vluchten zijn al op tijd vertrokken”, zegt Bruneel nog. In de luchthaven zelf moeten de mensen veel geduld hebben. De bus voor de vluchten die om 13 uur zal opstijgen kwam al rond 9 uur toe in de luchthaven. Ook mensen die met eigen vervoer komen zijn heel vroeg. “De reizigers zijn wat paranoïde door alle problemen en komen extreem vroeg. Er waren hier passagiers om 3 uur vannacht om om 18 uur te vertrekken naar Napels.”

Volledig scherm Lena Lagast en Sonia Van Laere © LBB

TUI koos niet toevallig voor de Oostendse luchthaven om de meeste vluchten af te leiden. “Je voelt dat luchthaven een community is. We kunnen dit enkel doen omdat de mensen van de security en Aviapartner een extra inspanning willen leveren. Als zij zeggen we doen niet mee, was dit niet mogelijk. De appreciatie van de klanten is wel enorm. Mensen konden twee jaar niet op verlof en het is er weer iets. Ze kunnen tenminste vertrekken.” Zo horen we ook bij reizigers uit Charleroi. “Het is een extreem lange dag, maar we zijn al blij dat we tenminste kunnen vertrekken.”

Voor sommige mensen is de wijziging net gemakkelijker. Lena Lagast en Sonia Van Laere uit Loppem konden nu dichtbij het vliegtuig nemen. “We vernamen vrijdagavond dat onze vlucht geannuleerd was via de luchthaven zelf. Zaterdagmorgen kregen we van TUI echter al te horen dat de vlucht verplaatst zou worden. We vreesden dus even voor onze vakantie, maar uiteindelijk kregen we heel snel en vlot verlossend nieuws. We zijn heel blij met deze oplossing”, vertellen moeder en dochter die naar Ponta Delgada op de Azoren vliegen.

