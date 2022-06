Oostendse leerlingen schaken op zeedijk

Het is intussen al een paar jaar geleden dat de Koninklijke Oostendse Schaakkring in samenwerking met Stad Oostende het project ‘Schaken op School’ zijn gestart. Het is een project waarbij leerlingen van het basisonderwijs wegwijs gemaakt worden in het schaakspel onder leiding van hun leerkracht en met ondersteuning van een ‘schaakpeter’. Heel het jaar door leren de leerlingen van het derde en vierde leerjaar schaken. Nu was het moment om te tonen wat ze geleerd hebben met dit interscholentoernooi op de zeedijk. Vijf van de tien scholen die deelnemen aan het project waren aanwezig op dit slotevent. 140 leerlingen speelden zo’n zes partijen tegen elkaar.