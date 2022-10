Oostendse korpschef aangeslagen na ontploffing: "Je hoopt altijd dat zoiets nooit zal gebeuren”

OostendeDe korpschef van de Oostendse politie reageert voor het eerst op de gasexplosie vanmorgen in zijn stad. Eén van zijn agenten raakte daarbij zwaargewond. En ook een brandweerman en een restaurantmedewerkster liepen ernstige verwondingen op. “Ik wil benadrukken dat we met álle slachtoffers en hun families meeleven", zegt hij.

Hij zat er donderdagmiddag verslagen bij op de persconferentie over een zware gasexplosie in Oostende. Philip Caestecker; de korpschef van de Oostendse flikken, deed zijn relaas met natte ogen. Eén van zijn mensen raakte dan ook zwaargewond. Een politie-inspecteur die ter plaatse was gekomen na de eerste melding over een gaslek. Enkele minuten later was er die enorme explosie. De prille dertiger was aanvankelijk in levensgevaar, maar donderdagmiddag was zijn toestand weer stabiel.

“Gedachten bij slachtoffers en familie”

“Hij is wel zwaargewond en wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis verzorgd", zegt de korpschef. “De eerste uren en dagen is het nu afwachten. We hopen dan ook heel hard dat alles weer goed komt. Net zoals we dat hopen voor de brandweerman en de vrouw die in dat restaurant aan het werk was. Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij hen en hun families.”

De korpschef is duidelijk aangeslagen en dat is zijn hele korps met hem. “Bij de politie of de brandweer zijn er natuurlijk altijd risico’s verbonden aan de job. Maar onze mensen zijn goed opgeleid en professioneel. Je hoopt dan ook dat zo'n ongevallen nooit zullen gebeuren. Maar helaas was dat vandaag toch het geval.”