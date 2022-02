Oostendse horeca draait vanavond massaal Arno en ook Filmfestival plant hulde: “Vorm samen een grote erehaag op de rode loper”

oostendeVoor Arno’s laatste van twee uitverkochte concerten in Kursaal Oostende, vanavond, geeft de stad de iconische artiest een passend eerbetoon. “We vragen alle horecazaken om na het optreden collectief vijf nummers van Arno of TC Matic te draaien.” Op 6 maart wil de stad ‘all the way’ gaan, met een erehaag van Oostendenaars en fans.

Het eerste concert vorig weekend was emotioneel en beklijvend, Arno op zijn best. En ook voor het tweede concert op vrijdagavond liepen de fans van de artiest storm. Oostende wil deze thuismatch voor de zanger niet zomaar voorbij laten gaan. De stad vraagt daarom aan alle horeca-uitbaters om vrijdagavond om 22.15 uur een playlist te draaien met vijf nummers van Arno of zijn vroegere band TC Matic. De horecazaken in de buurt van Kursaal Oostende zullen op dat moment de concertgangers over de vloer krijgen. Zij kunnen zo nagenieten van een extra hommage. Hopelijk weerklinkt zo overal in de Stad aan Zee een mooi muzikale hulde aan een van Oostendes grootste artiesten.

Quote Arno was de eerste master van het Oostendse filmfesti­val, heeft een enorme filmkennis en heeft zelf bijgedra­gen aan heel wat films met zijn muziek Peter Craeymeersch, directeur Filmfestival Oostende

In Café Manuscript in de Langestraat werd vorige week al alleen muziek van Arno opgezet na zijn concert. De artiest kwam er vroeger regelmatig over de vloer. “We spelen nu ook opnieuw zijn muziek, het is een mooi eerbetoon waar we graag aan meewerken”, zegt Vanessa Demeij.

Lifetime Achievement Award

Op zondag 6 maart krijgt Arno dan een Lifetime Achievement Award op het Filmfestival Oostende (FFO).Dat Arno de award krijgt, is allesbehalve toeval. “Hij was de eerste master van het Oostendse filmfestival (in 2007, red.), heeft een enorme filmkennis en heeft zelf bijgedragen aan heel wat films met zijn muziek”, zegt directeur Peter Craeymeersch. “Arno heeft ook in heel wat films meegespeeld, denk maar aan ‘Skin’, uit 1987. Hij was ook te zien in ‘Alors voilà’ van Michel Piccoli, ‘Ex-Drummer’ en ‘Petites vacances à Knokke-le-Zoute’, een film die we een paar jaar geleden nog getoond hebben op het festival. Daarnaast heeft hij veel soundtracks gemaakt, denk maar aan ‘Je bent een vriend van mij’ voor Toy Story.”

Ambassadeur

Craeymeersch is als directeur van het Kursaal aanwezig bij de concerten van Arno in Oostende. “Het is heel aangrijpend. Hij brengt zowel de nummers van zijn laatste album in een uitgepuurde versie om daarna het gordijn naar omhoog te laten gaan en het grote geweld boven te halen. Zoals tijdens de vele concerten die ik doorheen de jaren gezien heb, doet hij dat met veel power en rock-’n-roll. We zijn enorm dankbaar dat hij die concertenreeks nog doet. Arno was er zelf enorm tevreden over en is altijd een ambassadeur van Oostende gebleven.”

De stad roept inwoners en fans op om op zondag 6 maart naar de rode loper van Kinepolis te komen en om 16 uur om een erehaag voor Arno te vormen. Nadien kan iedereen die zich inschrijft de uitreiking van zijn Lifetime Achievement Award bijwonen, en aansluitend de kortfilm ‘La vie de Roger’ en de film ‘Presque’ volgen. Info en tickets voor deze vertoning verkrijg je via filmfestivaloostende.be/nl/programma/presque.

LEES OOK: