Oostendse haven houdt stand in moeilijke tijden: “De successen bevestigen dat de ingeslagen weg de juiste is”

Oostende2022 was dan wel een moeilijk jaar, toch hebben ze in Haven Oostende meer dan het hoofd boven water gehouden. “Het aantal bedrijven in Haven Oostende en de tewerkstellingscijfers gaan nog jaar na jaar in stijgende lijn. En daar willen we nog een boost aan geven", zegt voorzitter Charlotte Verkeyn.

De ongekende geopolitieke spanningen binnen Europa, heel sterk gestegen energieprijzen en logistieke uitdagingen hadden vorig jaar ook impact op Haven Oostende. Dat blijkt uit de cijfers die de haven bekend heeft gemaakt. Toch is het zeker niet allemaal kommer en kwel. Met 4.658 invaarten per jaar, exclusief de vissersschepen, Vloot (met vaartuigen voor overheidsopdrachten) en pleziervaarten, is er een stijging van circa 1 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens Haven Oostende het bewijs van haar rol als Vlaamse industriële zeehaven.

Nieuwe strategie

Haven Oostende stippelde in 2019 een nieuwe strategie uit. De bedoeling was om duurzame maritieme tewerkstelling te creëren en duurzame groeimarkten aan te trekken met watergebonden activiteiten. Dit is nog altijd de leidraad in de dagelijkse werking en het aantrekken van nieuwe bedrijven en trafieken. “De successen bevestigen dat deze ingeslagen weg de juiste is. Het aantal bedrijven in Haven Oostende en de tewerkstellingscijfers gaan jaar na jaar in stijgende lijn. Nu zien we ook een stijging van de maritieme trafieken, deels gebonden aan de nieuwe bedrijven, deels door niet-bedrijfsgebonden trafieken”, vertelt voorzitter Charlotte Verkeyn.

450 extra jobs

“Sinds 2019 werden in Haven Oostende ook ruim 450 extra jobs gecreëerd. Dankzij het aantrekken van nieuwe maritieme trafieken willen we hier in de komende jaren nog een boost aan geven. Hierdoor wordt de toekomst gewaarborgd”, zegt Verkeyn.

Energiecrisis

In 2022 was er op vlak van tonnage op jaarbasis ongeveer een status quo: van 1,530 naar 1,538 miljoen ton, dus een stijging van in totaal van 8.000 ton. De tonnage van zand en grind is gezakt met enkele tienduizenden tonnen. Dit werd echter goedgemaakt door een sterke stijging van pellets en hout (+129%) wat te verklaren valt door de energiecrisis. Maar, zo zegt de haven, vooral ook door de inspanningen om nieuwe trafieken aan te trekken. “Deze inspanningen vertalen zich ook in nieuwe trafieken op het vlak van staal, en uiteraard ook van breakbulk (groot materiaal dat los vervoerd wordt in plaats van in standaard containers, red.) en offshore.”

Nieuwe containerlijn

Sinds december is er een vaste feeder-containerlijn opgestart tussen Oostende, Zeebrugge en Antwerpen, die containers van de weg haalt en dus meehelpt om de fileproblematiek aan te pakken en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast zorgt dit voor een bijkomende troef voor bedrijven uit de regio en lokale tewerkstelling. In een globale wereldmarkt kijkt de haven dan ook verder dan enkel de Noordzee. Zo ging Haven Oostende in december mee op de Belgische handelsmissie naar Japan onder leiding van prinses Astrid om er te praten met rederijen die actief zijn in stukgoed, staaltrafiek en projectcargo. Deze (internationale) maritieme trafieken zullen in 2023 verder uitgebouwd worden.

“2022 was een bijzonder bewogen jaar op internationaal vlak", zegt Dirk Declerck, CEO en gedelegeerd bestuurder van Haven Oostende. “Er waren, ook voor Haven Oostende, vele uitdagingen. We zijn dan ook verheugd het jaar positief te kunnen afsluiten. Er zijn nieuwe bedrijven en maritieme trafieken bijgekomen en het resultaat bevestigt andermaal de noodzakelijke ommekeer naar een structureel winstgevende haven.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.