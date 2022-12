Oostendse componist Bas Bulteel brengt nieuwe soloplaat uit

Bas Bulteel is in Oostende niet enkel gekend als muzikant, maar ook als leerkracht in het Conservatorium en bij Edumusic in GO! Athena. Daarnaast bracht hij al mooi werk uit met de avontuurlijke energiebom Wasdaman en als bezieler van het Bas Bulteel Trio, waarmee hij de Klara muziekprijs voor beste CD in de categorie jazz van 2014 won voor het album ‘Coming Home’. “Die plaat was een kantelmoment in mijn carrière. Ik wilde resoluut mijn eigen pad blijven volgen”, blikt Bas terug. “Het maken van die muziek was een wake-up call. Het was een moment in mijn leven waarop ik besefte dat ik meer eigen werk wilde maken. Ik heb dan met de band Wasdaman iets woest gemaakt maar dan kwam corona op ons af en vielen alle optredens weg. Ik kreeg in die periode een spontane organische drang om mij te verdiepen in solowerk. Ik ben toen improvisaties beginnen opnemen en op YouTube plaatsen. Ik ben parallel ook heel veel beginnen schrijven en uitproberen en weer weggooien. We zijn nu op het punt gekomen om een soloplaat te maken.”