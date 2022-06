Oostendse chefs zijn klaar voor culinair festival A l’Ostendaise: “Ideale gelegenheid om het grote publiek minder bekende vissoorten te laten proeven”

oostende Door het rode licht fietsen in Oostende? Het mag weldra op deze 14 kruispun­ten: “Je staat er nu vaak nodeloos te wachten”

Op 14 kruispunten in Oostende kan je op je tweewieler binnenkort op een veilige manier het rode verkeerslicht passeren. Daarvoor wordt de nodige signalisatie geplaatst. “Op deze manier maken we fietsen aantrekkelijker”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw. De stad voerde in het centrum ook al een zone met fietsstraten in. Al wordt die in de Van Iseghemlaan niet bij iedereen positief onthaald.

21 juni